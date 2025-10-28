Орбан настаивает, что встреча Путина с Трампом в Будапеште все же состоится

Венгерский премьер Виктор Орбан настаивает, что саммит в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем Владимиром Путиным все же состоится.

Заявление Орбана приводит Index, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава венгерского правительства, саммит в Будапеште состоится, но его дата пока отложена: "То, что задерживается, все равно состоится".

"Переговоры продолжаются, и это факт, что в Будапеште состоится мирный саммит", – добавил Орбан.

В то же время он не смог сказать, когда эта встреча все же состоится.

"Давайте рассмотрим сценарий последнего такого крупного мирного саммита. Он состоялся в Шарм-эль-Шейху, Египет, где был окончательно заключен мир на Ближнем Востоке, где стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу объявили, что соглашение будет подписано в понедельник. Вот так мы должны это представлять", – сказал Орбан.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Сам Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".