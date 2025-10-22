Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає інформацію про скасування переговорів держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим "зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту".

Про це він написав у соцмережі Х пізно ввечері, 21 жовтня, передає "Європейська правда".

Сійярто заявив, що з моменту оголошення про проведення "мирного саміту" між американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним у Будапешті "було очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню".

"Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру", – написав він.

Угорський міністр заявив, що те саме "відбувається майже перед кожним засіданням Європейської Ради, перед ухваленням рішень про санкції або про Європейський фонд миру".

"Цього разу не буде ніяких змін. Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться", – додав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклалася.

Конкретних причин відкладення зустрічі не називають, проте один з анонімних співрозмовників сказав, що це пов’язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення російсько-української війни.

За словами джерел агентства Reuters, відкидання Росією негайного припинення вогню в Україні могло поставити під загрозу саміт між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

