Путін думає, що Трамп "переніс", а не скасував зустріч у Будапешті

Господар Кремля Владімір Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".

Як повідомляє "Європейська правда", такі слова Путіна пролунали у спілкуванні з пропагандистськими ЗМІ у четвер.

На прохання кремлівського пропагандиста Павла Зарубіна прокоментувати заяву Трампа щодо скасування саміту у Будапешті Путін сказав, що ініціатива проведення зустрічі виходила від американської сторони.

Він додав, що в розмові з президентом США запропонував підготуватись до саміту, аби сторони не вийшли з неї "без очікуваного результату".

За словами російського лідера, на першому етапі підготовкою мають займатись "міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров і держсекретар Рубіо".

"Я знайомий із цією заявою президента США. Вирішив скасувати чи перенести цю зустріч – радше він говорить про перенесення цієї зустрічі", – сказав Путін, не пояснивши підстав для такого тлумачення слва Трампа.

Він додав, що Росія нібито завжди підтримувала діалог, який "завжди краще, ніж якась конфронтація, ніж якісь суперечки, а тим паче війна".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.