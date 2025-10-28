У Німеччині почався суд у справі про залізничну аварію 2022 року з 5 загиблими

У Мюнхені у вівторок розпочався суд у справі про залізничну аварію 2022 року неподалік міста Гарміш-Партенкірхен, у якій загинули пʼятеро людей – зокрема дві громадянки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У справі про аварію 2022 року двом диспетчерам залізничного руху Андреасу М. та Манфреду С. висунули звинувачення у вбивстві з необережності.

Прокуратура стверджує, що напередодні аварії машиніст поїзда повідомив про помилку в положенні колії, через що диспетчер Андреас М. був зобовʼязаний перекрити колію, але не зробив цього.

На суді М. перепросив перед родичами загиблих і постраждалих, пояснивши, що не надав попередженню великого значення – майже 30 поїздів проїхали по колії без проблем.

Його колезі Манфреду С. інкримінують те, що він знав про проблемну ділянку колії ще у 2020 році, але не повідомив про це. Він також перепросив і висловив жаль, що "не зміг запобігти аварії".

Очікується, що судовий процес триватиме до початку 2026 року. Якщо машиністів визнають винними, їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

3 червня 2022 року регіональний потяг Deutsche Bahn з приблизно 120 пасажирами їхав зі швидкістю 100 км/год до Мюнхена. На повороті дефектні бетонні шпали під коліями не витримали навантаження, і потяг зійшов з рейок.

П'ятеро людей віком від 13 до 70 років загинули, ще 72 отримали поранення. Серед загиблих були дві українки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії.