В Германии начался суд по делу о железнодорожной аварии 2022 года с 5 погибшими

В Мюнхене во вторник начался суд по делу о железнодорожной аварии 2022 года недалеко от города Гармиш-Партенкирхен, в которой погибли пять человек, в том числе две гражданки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По делу об аварии 2022 года двум диспетчерам железнодорожного движения Андреасу М. и Манфреду С. предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Прокуратура утверждает, что накануне аварии машинист поезда сообщил об ошибке в положении пути, из-за чего диспетчер Андреас М. был обязан перекрыть путь, но не сделал этого.

На суде М. извинился перед родственниками погибших и пострадавших, объяснив, что не придал предупреждению большого значения – почти 30 поездов проехали по пути без проблем.

Его коллеге Манфреду С. инкриминируют то, что он знал о проблемном участке пути еще в 2020 году, но не сообщил об этом. Он также извинился и выразил сожаление, что "не смог предотвратить аварию".

Ожидается, что судебный процесс продлится до начала 2026 года. Если машинистов признают виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения.

3 июня 2022 года региональный поезд Deutsche Bahn с примерно 120 пассажирами ехал со скоростью 100 км/ч в Мюнхен. На повороте дефектные бетонные шпалы под путями не выдержали нагрузки, и поезд сошел с рельсов.

Пять человек в возрасте от 13 до 70 лет погибли, еще 72 получили ранения. Среди погибших были две украинки, которые выехали после начала полномасштабного вторжения России.