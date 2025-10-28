Укр Рус Eng

Данський флот попередив громадян про навчання з дронами: "турбуватися немає причин"

Новини — Вівторок, 28 жовтня 2025, 19:06 — Марія Ємець

Данців попередили, що наступні кілька днів в районі острова Борнгольм будуть відбуватися навчання флоту з використанням дронів і турбуватися через них немає причин.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі місцевої поліції. 

Поліція Борнгольма попередила, що протягом середи, четверга і п’ятниці над островом Борнгольм будуть піднімати дрони у межах навчань Військово-морських сил у двох визначених місцях. 

"Якщо ви будете бачити безпілотники у вказані дати у цих місцях – причин хвилюватися немає", – зазначили у поліції. 

Нагадаємо, у вересні в Данії двічі протягом одного тижня біля стратегічних об’єктів країни з’являлися непоодинокі невідомі БпЛА, через них довелося закривати аеропорти Копенгагена та Ольборга. В уряді Данії вважають це гібридною атакою, що мала на меті психологічний вплив. 

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що у майбутньому слід очікувати подальших гібридних інцидентів. 

Після того громадяни деякий час засипали поліцію десятками повідомлень про ймовірно побачені безпілотники, які не підтверджувалися.

Детально про ці події – у статті Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО

