Датский флот предупредил граждан об учениях с дронами: "беспокоиться не о чем"

Датчан предупредили, что в течение следующих нескольких дней на острове Борнгольм будут проходить учения флота с использованием дронов и беспокоиться по этому поводу не о чем.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе местной полиции.

Полиция Борнгольма предупредила, что в течение среды, четверга и пятницы над островом Борнгольм будут поднимать дроны в рамках учений Военно-морских сил в двух определенных местах.

"Если вы будете видеть беспилотники в указанные даты в этих местах – причин для беспокойства нет", – отметили в полиции.

Напомним, в сентябре в Дании дважды в течение одной недели возле стратегических объектов страны появлялись неизвестные БПЛА, из-за них пришлось закрывать аэропорты Копенгагена и Ольборга. В правительстве Дании считают это гибридной атакой, целью которой было психологическое воздействие.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что в будущем следует ожидать дальнейших гибридных инцидентов.

После этого граждане некоторое время засыпали полицию десятками сообщений о предположительно увиденных беспилотниках, которые не подтверждались.

