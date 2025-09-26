Прем'єрка Данії попередила про нові "гібридні атаки" на країну, оскільки почалась "війна"

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер попередила, що у майбутньому слід очікувати подальших "гібридних атак" на країну, схожих на ті, коли в останні дні у повітряному просторі кружляли невідомі безпілотники.

Про це Фредеріксен сказала у зверненні до нації, опублікованому в соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами Фредеріксен, порушення повітряного простору показали, що "ми перебуваємо на початку гібридної війни проти Європи".

"Я думаю, ми побачимо ще більше таких випадків… Ми бачимо певний патерн, і він не виглядає добре", – додала вона.

Фредеріксен зазначила, що данська влада ще не визначила, "хто стоїть за гібридними атаками на наші аеропорти та іншу критичну інфраструктуру", але натякнула на відповідальність Кремля.

"Ми можемо принаймні констатувати, що існує одна країна, яка насамперед становить загрозу для безпеки Європи – і це Росія", – сказала вона.

Європа вже кілька тижнів стривожена серією порушень повітряного простору з участю російських літаків і дронів. Естонія та Польща скликали термінові консультації країн НАТО після того, як звинуватили Росію в окремих інцидентах із порушенням свого повітряного простору.

Лише за кілька годин після звернення Фредеріксен аеропорт Ольборг на півночі країни вдруге поспіль закрили на ніч через підозру на проникнення дрона, яка, втім, не підтвердилась.

Фредеріксен зазначила, що не може обіцяти, що жоден дрон не перетне кордон, але додала, що Копенгаген "підвищив рівень тривоги" та посилює систему захисту від дронів.

"Це означає, що найближчим часом армія та поліція будуть більше присутні з антидроновими засобами навколо критичної інфраструктури", – сказала вона, додавши, що Україна ділиться експертизою у протидії дронам.

Фредеріксен завершила своє звернення закликом до Європи збільшувати витрати на оборону.

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

У понеділок через вторгнення дронів довелося також закривати аеропорти Копенгагена й Осло, що спричинило скасування рейсів та залишило тисячі пасажирів у терміналах.