В Іспанії хочуть змінити закон 1882 року, який обмежує роботу прокурорів

Уряд Іспанії у вівторок схвалив законопроєкт, який передбачає передачу повноважень з проведення кримінальних розслідувань прокурорам замість слідчих суддів, що регулюється положенням більш як 100-літньої давнини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В Іспанії склалась унікальна система, за якою саме слідчі судді здійснюють кримінальні розслідування, а не прокурори, як це прийнято в більшості демократичних держав.

За словами міністра юстиції Іспанії Фелікса Боланоса, запропонований урядом крок є найзначнішою реформою в цій галузі, що регулюється законом від 1882 року.

Він зазначив, що зміна має на меті привести іспанську модель у відповідність до моделей більшості демократичних країн, щоб "судді займалися винесенням і виконанням судових рішень, а розслідування здійснювалось прокуратурою".

Проєкт закону також має на меті обмежити роль так званих приватних судових переслідувань – механізму, який дає політичним партіям і профспілкам право ініціювати кримінальні розслідування шляхом звернення до суддів.

Опозиційні партії Іспанії, зокрема ультраправа Vox, використали механізм приватного судового переслідування для ініціювання кількох справ про корупцію проти чинного уряду.

