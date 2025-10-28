В Испании хотят изменить закон 1882 года, который ограничивает работу прокуроров
Правительство Испании во вторник одобрило законопроект, который предусматривает передачу полномочий по проведению уголовных расследований прокурорам вместо следственных судей, что регулируется положением более чем 100-летней давности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В Испании сложилась уникальная система, по которой именно следственные судьи осуществляют уголовные расследования, а не прокуроры, как это принято в большинстве демократических государств.
По словам министра юстиции Испании Феликса Боланоса, предложенный правительством шаг является самой значительной реформой в этой области, регулируемой законом от 1882 года.
Он отметил, что изменение имеет целью привести испанскую модель в соответствие с моделями большинства демократических стран, чтобы "судьи занимались вынесением и исполнением судебных решений, а расследование осуществлялось прокуратурой".
Проект закона также направлен на ограничение роли так называемых частных судебных преследований – механизма, который дает политическим партиям и профсоюзам право инициировать уголовные расследования путем обращения к судьям.
Оппозиционные партии Испании, в частности ультраправая Vox, использовали механизм частного судебного преследования для инициирования нескольких дел о коррупции против действующего правительства.
