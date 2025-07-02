Чи повалять корупційні скандали владу Іспанії і чи піде це на користь Україні

Чи впаде нинішня влада Іспанії? Питання невипадкове, адже Соціалістична робітнича партія Іспанії (PSOE), очолювана прем’єром Педро Санчесом, наразі переживає серйозну кризу.

І ситуація вже досягла такого напруження, що змушує говорити про високі ризики дострокових виборів.

Причиною тому – низка корупційних скандалів довкола найближчого оточення прем’єра, що призвело навіть до затримання одного з ключових союзників Санчеса Сантоса Сердана.

Про кризу в Іспанії і її ймовірні наслідки, у тому числі для України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої "Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса. Далі – стислий її виклад.

Про затримання Сантоса Сердана стало відомо в понеділок, 30 червня.

І хоча це затримання було очікуваним, проте воно все одно вийшло сенсаційним – таких "великих риб" іспанські правоохоронці не затримували дуже давно. І можливо, це лише початок.

Центральне оперативне управління (UCO) Цивільної гвардії Іспанії має докази, які пов'язують Сантоса Сердана – третю за рангом особу в Соціалістичній партії – з отриманням хабарів.

І хоча Сердан на судовому засіданні називав себе жертвою "політичного переслідування", суддя задовольнив клопотання Антикорупційної прокуратури, помістивши колишнього топпосадовця під варту.

І головною причиною цього рішення став "очевидний" ризик, що Сердан "може приховати, змінити або знищити докази, що мають значення для цієї справи".

Останній аргумент – дуже важливий. Він свідчить про впевненість суду, що попри відставку Сердан зберіг свій політичний вплив. Зокрема – на главу уряду.

Як секретар у Соціалістичній партії, він керував її кадровою політикою, зокрема – складаючи списки кандидатів у депутати. А відповідно, чимала частина парламентської фракції соціалістів хоч чимось, але зобов'язана Сердану.

Проте більш важливим є його близькість до прем'єра Санчеса.

Завдяки Сердану голова уряду досі утримував жорсткий контроль над своєю партією. Зокрема, Сердан майстерно усував від влади внутрішніх критиків прем'єр-міністра.

Справа Сантоса Сердани – є далеко не єдиним гучним скандалом в оточенні голови іспанського уряду.

Прем’єр Педро Санчес вже перепросив перед громадянами за останні скандали та пообіцяв "рішучі дії" для боротьби з корупцією у партії.

При цьому він наполягає, що хоче протриматися до запланованих виборів у 2027 році й не розглядає можливості їхнього дострокового проведення або зміни уряду. Проте ймовірність таких виборів зараз лише зростає.

Це питання наразі залежить від підтримки уряду Санчеса коаліційним партнером соціалістів – ультралівою партією Sumar.

Нинішні скандали можуть вдарити по рейтингах Sumar також, тож там налаштовані досить критично щодо чинного уряду.

Крім того, тиск на Санчеса з вимогою дострокових виборів посилюється і всередині його рідної Соціалістичної партії. Однопартійці прем'єра побоюються, що сукупність скандалів "поховають" рейтинги партії.

А в такій ситуації дострокові вибори вже виглядають меншим злом.

Проте у разі дострокових виборів зміна влади в Іспанії є майже гарантованою.

Від нинішніх скандалів найбільше виграла ультраправа партія Vox. Єдиним можливим форматом для майбутньої коаліції стає альянс правоцентристської Народної партії та ультраправої партії Vox.

Далеко не факт, що така зміна піде на користь Україні.

Втім, ймовірність радикального розвороту зовнішнього курсу Іспанії також є невисокою.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої "Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса.