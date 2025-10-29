Німецькі машинобудівники просять ЄС переглянути митну угоду зі США

Німецька федерація машинобудівників (VDMA) закликала Європейський Союз переглянути тарифну угоду зі США через додаткові тарифи на сталь та алюміній, що містяться в експортованому обладнанні.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Виробники обладнання, орієнтовані на експорт, закликали ЄС терміново переглянути тарифну угоду зі США.

"Якщо в грудні американські тарифні списки будуть розширені, німецька та європейська машинобудівна промисловість зіштовхнеться з новими труднощами", – оголосила VDMA.

За її підрахунками, більше половини всього експортованого обладнання буде підпадати під дію високих тарифів на сталь та алюміній.

Як зазначається, додатково до базового тарифу в розмірі 15%, за складною процедурою вже доводиться сплачувати додаткові імпортні мита за близько 40% машин і обладнання.

Після продовження терміну дії угоди в грудні ця практика, як очікується, буде поширена на ще близько 200 продуктів у цій галузі. Тоді на їх вміст сталі та алюмінію доведеться сплачувати 50% тариф.

Як наслідок, за розрахунками VDMA, високі тарифи на сталь та алюміній торкнуться близько 56% німецького експорту машин, що вплине практично на всі галузі машинобудування, попереджає асоціація.

У разі неправильного декларування вартості сталі та алюмінію або їх походження існує навіть загроза застосування штрафного мита в розмірі 200%.

"Є підстави побоюватися, що США продовжать цю нечесну гру. Нам терміново потрібні переговори щодо цієї митної угоди, яка є абсолютно непередбачуваною і нестабільною для нашої галузі", – сказав президент VDMA Бертрам Кавлат.

Як зазначається, Кавлат також написав листа до Міністерства торгівлі США, де попередив США про негативні наслідки для виробництва зброї, яке залежить від машин, виготовлених в Європі.

Як відомо, 27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Також, Як повідомляла "Європейська правда", ЄС запланував підвищити мита на імпорт сталі до 50%, щоб привести митну ставку ЄС у відповідність до ставки США, які намагаються протидіяти надлишковим сталеливарним потужностям у Китаї.

Сталеливарна галузь ЄС останніми роками перебуває у глибокій кризі через дешевий імпорт із Китаю та інших азійських економік. Крім того, президент США Дональд Трамп невдовзі після вступу на посаду підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%.