Немецкие машиностроители просят ЕС пересмотреть таможенное соглашение с США

Немецкая федерация машиностроителей (VDMA) призвала Европейский Союз пересмотреть тарифное соглашение с США из-за дополнительных тарифов на сталь и алюминий, содержащихся в экспортируемом оборудовании.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Производители оборудования, ориентированные на экспорт, призвали ЕС срочно пересмотреть тарифное соглашение с США.

"Если в декабре американские тарифные списки будут расширены, немецкая и европейская машиностроительная промышленность столкнется с новыми трудностями", – объявила VDMA.

По ее подсчетам, более половины всего экспортируемого оборудования будет подпадать под действие высоких тарифов на сталь и алюминий.

Как отмечается, дополнительно к базовому тарифу в размере 15%, по сложной процедуре уже приходится платить дополнительные импортные пошлины за около 40% машин и оборудования.

После продления срока действия соглашения в декабре эта практика, как ожидается, будет распространена на еще около 200 продуктов в этой области. Тогда на их содержание стали и алюминия придется платить 50% тариф.

Как следствие, по расчетам VDMA, высокие тарифы на сталь и алюминий затронут около 56% немецкого экспорта машин, что повлияет практически на все отрасли машиностроения, предупреждает ассоциация.

В случае неправильного декларирования стоимости стали и алюминия или их происхождения существует даже угроза применения штрафной пошлины в размере 200%.

"Есть основания опасаться, что США продолжат эту нечестную игру. Нам срочно нужны переговоры по этой таможенной сделки, которая является абсолютно непредсказуемой и нестабильной для нашей отрасли", – сказал президент VDMA Бертрам Кавлат.

Как отмечается, Кавлат также написал письмо в Министерство торговли США, где предупредил США о негативных последствиях для производства оружия, которое зависит от машин, изготовленных в Европе.

Как известно, 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Также, как сообщала "Европейская правда", ЕС запланировал повысить пошлины на импорт стали до 50%, чтобы привести таможенную ставку ЕС в соответствие со ставкой США, которые пытаются противодействовать избыточным сталелитейным мощностям в Китае.

Сталелитейная отрасль ЕС в последние годы находится в глубоком кризисе из-за дешевого импорта из Китая и других азиатских экономик. Кроме того, президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность повысил пошлины на импорт стали и алюминия до 50%.