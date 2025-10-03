Макрон відреагував на убивство Росією французького журналіста

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття родині французького фотографа Антоні Лаллікана, який загинув від російського дрона під час відрядження на сході України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон написав французькою та українською мовами на Х.

Французький президент написав, що "з глибоким сумом дізнався" про загибель від удару російських дронів Лаллікана, який "супроводжував українських військових на фронті опору.".

"Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", – додав він.

Раніше стало відомо, що французький журналіст Антоні Лаллікан загинув унаслідок атаки російського FPV-дрона. Разом з ним був журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченков, який отримав поранення.

Медійники працювали в захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.

Зазначимо, що Лаллікан – третій французький журналіст, який загинув від російських обстрілів в Україні.

У травні 2022 року на Луганщині внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони загинув журналіст французького BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф, який поїхав готувати матеріал про евакуацію.

У травні 2023 року на сході України під час роботи загинув 32-річний відеожурналіст агентства AFP Арман Сольдін.