Макрон отреагировал на убийство Россией французского журналиста

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье французского фотографа Антони Лалликана, который погиб от российского дрона во время командировки на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон написал на французском и украинском языках в Х.

Французский президент написал, что "с глубокой скорбью узнал" о гибели от удара российских дронов Лалликана, который "сопровождал украинских военных на фронте сопротивления".

"Я выражаю искренние соболезнования его семье, близким и всем его коллегам, которые, рискуя своей жизнью, информируют нас и свидетельствуют о реальности войны", – добавил он.

Ранее стало известно, что французский журналист Антони Лалликан погиб в результате атаки российского FPV-дрона. Вместе с ним был журналист Kyiv Independent Георгий Иванченков, который получил ранения.

Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении пресс-офицера.

Отметим, что Лалликан – третий французский журналист, погибший от российских обстрелов в Украине.

В мае 2022 года в Луганской области в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, который поехал готовить материал об эвакуации.

В мае 2023 года на востоке Украины во время работы погиб 32-летний видеожурналист агентства AFP Арман Сольдин.