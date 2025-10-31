Трамп назвав умову, за якої скасує мита на китайські товари, пов’язані з фентанілом

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.

Про це він сказав на борту літака Air Force One, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

У п'ятницю, 31 жовтня, Трамп заявив, що обговорив це питання з очільником Китаю Сі Цзіньпіном під час їхнього саміту в Південній Кореї.

"Китай дуже наполегливо працює, і я справді вірю, що у них є мотивація", – сказав він.

Відтак американський президент зазначив, що під час зустрічі він погодився зменшити вдвічі 20-відсоткове мито на фентаніл.

"Як тільки ми це побачимо, ми скасуємо інші 10%", – сказав Трамп.

Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".