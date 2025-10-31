Трамп назвал условие, при котором отменит пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.

Об этом он сказал на борту самолета Air Force One, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 31 октября, Трамп заявил, что обсудил этот вопрос с главой Китая Си Цзиньпином во время их саммита в Южной Корее.

"Китай очень упорно работает, и я действительно верю, что у них есть мотивация", – сказал он.

Затем американский президент отметил, что во время встречи он согласился уменьшить вдвое 20-процентную пошлину на фентанил.

"Как только мы это увидим, мы отменим остальные 10%", – сказал Трамп.

Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".