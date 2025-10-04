В Генштабі показали, як українські військові у Данії навчають протидії загрозам з повітря

Українські фахівці з протидії ударним безпілотникам, які перебувають у Данії для обміну бойовим досвідом, продемонстрували свою майстерність у збитті повітряних цілей.

Про це йдеться у повідомленні українського Генерального штабу у Facebook, інформує "Європейська правда".

Зокрема, Генштаб поінформував, що українські бійці в ході обміну досвідом успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії.

Генштаб

Генштаб

"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши", – зазначили у Генштабі.

На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові почали розгортати місію у Данії, щоб ділитися з колегами досвідом у протидії ворожим безпілотникам.

Це сталось після того, як біля важливої інфраструктури Данії та військових об’єктів кілька разів помічали присутність загадкових БпЛА неназваного типу.

Детально про це – у статті Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО.