В Генштабе показали, как украинские военные в Дании обучают противодействию угрозам с воздуха
Украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам, которые находятся в Дании для обмена боевым опытом, продемонстрировали свое мастерство в сбивании воздушных целей.
Об этом говорится в сообщении украинского Генерального штаба в Facebook, информирует "Европейская правда".
В частности, Генштаб сообщил, что украинские бойцы в ходе обмена опытом успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании.
"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши", – отметили в Генштабе.
На демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.
Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начали разворачивать миссию в Дании, чтобы делиться с коллегами опытом в противодействии вражеским беспилотникам.
Это произошло после того, как возле важной инфраструктуры Дании и военных объектов несколько раз замечали присутствие загадочных БпЛА неназванного типа.
