В Генштабе показали, как украинские военные в Дании обучают противодействию угрозам с воздуха

Украинские специалисты по противодействию ударным беспилотникам, которые находятся в Дании для обмена боевым опытом, продемонстрировали свое мастерство в сбивании воздушных целей.

Об этом говорится в сообщении украинского Генерального штаба в Facebook, информирует "Европейская правда".

В частности, Генштаб сообщил, что украинские бойцы в ходе обмена опытом успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании.

"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши", – отметили в Генштабе.

На демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные начали разворачивать миссию в Дании, чтобы делиться с коллегами опытом в противодействии вражеским беспилотникам.

Это произошло после того, как возле важной инфраструктуры Дании и военных объектов несколько раз замечали присутствие загадочных БпЛА неназванного типа.

