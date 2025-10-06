Глава МЗС Франції зберіг посаду в новому уряді

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зберіг свою посаду в новому уряді країни на чолі з прем’єром Себастьєном Лекорню.

Як повідомляє "Європейська правда", про це інформує пресслужба французького МЗС.

Згідно з повідомленням, президент Франції Емманюель Макрон за пропозицією прем’єра Лекорню призначив Барро міністром закордонних справ.

Як повідомляє Euronews, ввечері 5 жовтня Лекорню завершив формування свого уряду. Ще одне ключове для України Міністерство оборони Франції очолить колишній міністр фінансів Бруно Ле Мер.

Очікується, що у понеділок, 6 жовтня, міністри зберуться на перше засідання.

Нагадаємо, Лекорню, який досі опікувався Міністерством оборони, заступив на прем’єрську посаду після вимушеної відставки Франсуа Байру.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

