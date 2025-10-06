Глава МИД Франции сохранил должность в новом правительстве

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сохранил свою должность в новом правительстве страны во главе с премьером Себастьеном Лекорню.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информирует пресс-служба французского МИД.

Согласно сообщению, президент Франции Эмманюэль Макрон по предложению премьера Лекорню назначил Барро министром иностранных дел.

Как сообщает Euronews, вечером 5 октября Лекорню завершил формирование своего правительства. Еще одно ключевое для Украины Министерство обороны Франции возглавит бывший министр финансов Бруно Ле Мэр.

Ожидается, что в понедельник, 6 октября, министры соберутся на первое заседание.

Напомним, Лекорню, который до сих пор занимался Министерством обороны, заступил на премьерский пост после вынужденной отставки Франсуа Байру.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

