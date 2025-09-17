Понад 50% французів не вірять, що новий прем'єр знайде компроміс із парламентом

Більшість французів не вірять, що новому прем’єр-міністру Себастьєну Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування громадської думки від Elabe.

52% опитаних французів вважають, що Лекорню не вдасться досягти компромісу з політичними фракціями у парламенті, щоб зібрати достатньо голосів для затвердження бюджету та не отримати вотуму недовіри.

Як відомо, Лекорню перейняв посаду у Франсуа Байру минулого тижня.

Попередній прем’єр через необхідність скорочувати держборг Франції підготував проєкт держбюджету "затягування пасків" та не зміг переконати депутатів у тому, що це необхідні кроки.

Розуміючи, що прийняти бюджет буде неможливо, Байру вчинив своєрідне "політичне самогубство", винісши на розгляд питання про довіру своєму уряду – що все одно було б неминуче у разі затвердження бюджету "через голову" парламенту.

Читайте також: Останній уряд Макрона: чи зможе новий прем'єр вивести Францію з політичної кризи