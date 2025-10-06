ЗМІ: у США заявили про тисячі найманців з Куби, що воюють в Україні на боці РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа мобілізує американських дипломатів для лобіювання проти резолюції ООН, що закликає зняти з Куби багаторічне торгове ембарго; як один з аргументів Вашингтон використовує дані про підтримку Гаваною Росії у її війні проти України.

Про це йдеться у внутрішньому службовому документі Держдепу США, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У рамках кампанії адміністрації американські дипломати повідомлятимуть країнам, що кубинський уряд активно підтримує розв'язану Росією війну проти України, і що до 5000 кубинців воюють на боці країни-агресора.

"Після Північної Кореї Куба є найбільшим постачальником іноземних військ для російської агресії, і, за оцінками, 1000-5000 кубинців воюють в Україні", – йдеться в телеграмі від 2 жовтня, надісланій до десятків американських місій.

Речник Державного департаменту відмовився надати більш детальну інформацію про кубинських бійців, але заявив, що Вашингтону відомо про те, що вони воюють разом з російськими військами в Україні.

"Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання як пішаків у російсько-українській війні", – заявив речник Держдепу.

У телеграмі кубинський уряд також звинувачують у підриві демократії в Західній півкулі на тлі зростання напруженості у відносинах між США і Венесуелою, яка є найважливішим політичним і економічним союзником Куби.

У телеграмі дипломати США закликали уряди країн виступити проти необов'язкової до виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН із закликом до США скасувати чинне кілька десятиліть торгове ембарго проти Куби.

Голосування за неї очікується у середу, 8 жовтня.

У телеграмі йдеться, що резолюція "некоректно" покладає на США відповідальність за проблеми Куби, які, як зазначено, насправді спричинені "власною корупцією і некомпетентністю".

У ній додається, що мета цієї ініціативи – продемонструвати опозицію адміністрації США, значно скоротивши кількість голосів "за" в ООН.

"Перевагу надають голосам "проти", але утримання або відсутність/неголосування також корисні", – йдеться в телеграмі,

Автори документа додають, що Вашингтону потрібні "союзники і партнери-однодумці" для просування цієї ініціативи.

Державний департамент заявив, що Куба використовує щорічну резолюцію ООН як механізм для представлення себе в ролі жертви і що вона не заслуговує на підтримку з боку демократичних союзників Америки.

Резолюції із закликом скасувати ембарго проти Куби приймаються Генасамблеєю майже щороку з 1992 року. Вони не є обов’язковими до виконання. Минулого року за проголосували 187 країн, проти – лише США та Ізраїль.

Варто зазначити, що у вересні двопартійна група сенаторів США представила законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму через викрадених українських дітей.

Українська сторона ще з 2022 року порушує перед Вашингтоном питання про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це призвело б до міжнародної ізоляції Москви та змусило б США накладати додаткові обмеження на країни, які взаємодіють з Кремлем.

Адміністрація попереднього президента Байдена відкинула ці вимоги, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.