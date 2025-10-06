СМИ: в США заявили о тысячах наемников из Кубы, воюющих в Украине на стороне РФ

Администрация президента США Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, призывающей снять с Кубы многолетнее торговое эмбарго; в качестве одного из аргументов Вашингтон использует данные о поддержке Гаваной России в ее войне против Украины.

Об этом говорится во внутреннем служебном документе Госдепа США, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В рамках кампании администрации американские дипломаты будут сообщать странам, что кубинское правительство активно поддерживает развязанную Россией войну против Украины, и что до 5000 кубинцев воюют на стороне страны-агрессора.

"После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для российской агрессии, и, по оценкам, 1000-5000 кубинцев воюют в Украине", – говорится в телеграмме от 2 октября, направленной в десятки американских миссий.

Представитель Государственного департамента отказался предоставить более подробную информацию о кубинских бойцах, но заявил, что Вашингтону известно о том, что они воюют вместе с российскими войсками в Украине.

"Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне", – заявил представитель Госдепа.

В телеграмме кубинское правительство также обвиняют в подрыве демократии в Западном полушарии на фоне роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой, которая является важнейшим политическим и экономическим союзником Кубы.

В телеграмме дипломаты США призвали правительства стран выступить против необязательной к исполнению резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к США отменить действующее несколько десятилетий торговое эмбарго против Кубы.

Голосование за нее ожидается в среду, 8 октября.

В телеграмме говорится, что резолюция "некорректно" возлагает на США ответственность за проблемы Кубы, которые, как указано, на самом деле вызваны "собственной коррупцией и некомпетентностью".

В ней добавляется, что цель этой инициативы – продемонстрировать оппозицию администрации США, значительно сократив количество голосов "за" в ООН.

"Предпочтение отдается голосам „против", но воздержание или отсутствие/неголосование также полезны", – говорится в телеграмме,

Авторы документа добавляют, что Вашингтону нужны "союзники и партнеры-единомышленники" для продвижения этой инициативы.

Государственный департамент заявил, что Куба использует ежегодную резолюцию ООН как механизм для представления себя в роли жертвы и что она не заслуживает поддержки со стороны демократических союзников Америки.

Резолюции с призывом отменить эмбарго против Кубы принимаются Генассамблеей почти каждый год с 1992 года. Они не являются обязательными к исполнению. В прошлом году за проголосовали 187 стран, против – только США и Израиль.

Стоит отметить, что в сентябре двухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о признании России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма из-за похищенных украинских детей.

Украинская сторона еще с 2022 года поднимает перед Вашингтоном вопрос о признании России государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые взаимодействуют с Кремлем.

Администрация предыдущего президента Байдена отвергла эти требования, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.