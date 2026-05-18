Меркель вважає, що не підійде на роль переговірника з Путіним

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала лідерів ЄС до прямих переговорів з Кремлем з метою припинення війни в Україні, при цьому відмовившись від ролі переговірниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Меркель дала зрозуміти, що не вважає себе як колишню посадовицю належною кандидатурою на роль переговірника. Вона зазначила, що правитель Росії Владімір Путін "серйозно сприйме" лише нинішніх лідерів ЄС.

"Я шкодую про те, що, на мій погляд, Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", – сказала вона під час заходу в Берліні в понеділок.

Колишня канцлерка, яка протягом шістнадцяти років перебування на посаді глави Німеччини мала напружені, але в основному функціональні відносини з російським лідером, наголосила на необхідності збереження відкритих дипломатичних каналів.

"Військове стримування плюс дипломатична діяльність. Ось що, на мою думку, є важливим", – сказала вона.

Її зауваження пролунали на тлі спекуляцій про те, що вона може виступити в ролі спеціального посланця ЄС для припинення війни в Україні.

Раніше Брюссель відхилив кандидатуру Герхарда Шредера, попередника Меркель на посаді канцлера Німеччини, як потенційного посланця ЄС після того, як його запропонував Путін.

Президент України Володимир Зеленський написав у неділю в соцмережах, що під час телефонної розмови з головою Європейської ради Антоніу Коштою він "детально обговорив перспективи переговорного процесу щодо миру для України та всієї Європи".