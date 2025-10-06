Париж почав розслідування убивства Росією французького журналіста в Україні

Французька національна антитерористична прокуратура (PNAT) почала розслідування за фактом "воєнного злочину" у зв’язку із загибеллю в Україні французького фотожурналіста Антоні Лаллікана після атаки російського ударного дрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Розслідування доручено Центральному управлінню з боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті.

Звинувачення у "воєнному злочині", яке підпадає під юрисдикцію PNAT, полягає в "умисному посяганні на життя та фізичну або психічну недоторканність особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права".

Лаллікан загинув 3 жовтня унаслідок атаки російського FPV-дрона поблизу Дружківки в Донецькій області. Разом з ним був журналіст Kyiv Independent Георгій Іванченков, який отримав поранення.

Медійники працювали в захисному спорядженні та в супроводі пресофіцера.

Зазначимо, що Лаллікан – третій французький журналіст, який загинув від російських обстрілів в Україні.

У травні 2022 року на Луганщині внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони загинув журналіст французького BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф, який поїхав готувати матеріал про евакуацію.

У травні 2023 року на сході України під час роботи загинув 32-річний відеожурналіст агентства AFP Арман Сольдін.