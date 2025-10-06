Париж начал расследование убийства Россией французского журналиста в Украине

Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала расследование по факту "военного преступления" в связи с гибелью в Украине французского фотожурналиста Антони Лалликана после атаки российского ударного дрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

Обвинение в "военном преступлении", которое подпадает под юрисдикцию PNAT, заключается в "умышленном посягательстве на жизнь и физическую или психическую неприкосновенность лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права".

Лалликан погиб 3 октября в результате атаки российского FPV-дрона вблизи Дружковки в Донецкой области. Вместе с ним был журналист Kyiv Independent Георгий Иванченков, который получил ранения.

Медийщики работали в защитном снаряжении и в сопровождении пресс-офицера.

Отметим, что Лалликан – третий французский журналист, который погиб от российских обстрелов в Украине.

В мае 2022 года на Луганщине в результате обстрела российскими войсками эвакуационной колонны погиб журналист французского BFMTV Фредерик Леклерк Имхофф, который поехал готовить материал об эвакуации.

В мае 2023 года на востоке Украины во время работы погиб 32-летний видеожурналист агентства AFP Арман Сольдин.