Молдова приєдналась до єдиної системи платежів у євро

Молдова з понеділка стала учасницею Єдиної зони платежів у євро (SEPA), у межах якої спрощуються фінансові транзакції в цій валюті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Національний банк Молдови.

Механізм SEPA об'єднує 41 європейську країну і дозволяє здійснювати перекази в євро за тими ж стандартами вартості, безпеки та швидкості, що і в Європейському Союзі.

Національний банк Молдови розповів, що приєднання до SEPA приносить негайні вигоди для громадян, діаспори та бізнес-середовища. Перекази в євро стають швидшими та дешевшими, а комісії будуть аналогічними до тих, що застосовуються в європейських державах.

Якщо раніше міжнародний переказ для громадян Молдови міг коштувати від 20 до 200 євро, після приєднання SEPA він буде оброблятися за кілька євро або навіть безкоштовно – залежно від політики кожного банку.

Наразі статус учасника SEPA отримали вісім комерційних банків Молдови; вони вже можуть обробляти платежі в євро відповідно до правил європейської системи платежів.

Інші фінансові установи поступово приєднаються до мережі, розширюючи доступ до модернізованих платіжних послуг.

У 2024 році між Молдовою та країнами SEPA було здійснено приблизно 830 тисяч платежів у євро на загальну суму 11,8 мільярда євро.

На макроекономічному рівні інтеграція в Єдину зону платежів у євро заощадить Молдові близько 20 мільйонів євро на рік, підрахував її Нацбанк.

Ще у 2022 році український уряд говорив про плани приєднатись до Єдиної зони платежів у євро.

18 квітня 2025 року Кабмін схвалив та направив на розгляд Верховної Ради законопроєкт, що має сприяти приєднанню України до SEPA.

