Молдова присоединилась к единой системе платежей в евро

Молдова с понедельника стала участницей Единой зоны платежей в евро (SEPA), в рамках которой упрощаются финансовые транзакции в этой валюте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Национальный банк Молдовы.

Механизм SEPA объединяет 41 европейскую страну и позволяет осуществлять переводы в евро по тем же стандартам стоимости, безопасности и скорости, что и в Европейском Союзе.

Национальный банк Молдовы рассказал, что присоединение к SEPA приносит немедленные выгоды для граждан, диаспоры и бизнес-среды. Переводы в евро становятся быстрее и дешевле, а комиссии будут аналогичными тем, которые применяются в европейских государствах.

Если раньше международный перевод для граждан Молдовы мог стоить от 20 до 200 евро, после присоединения к SEPA он будет обрабатываться за несколько евро или даже бесплатно – в зависимости от политики каждого банка.

На данный момент статус участника SEPA получили восемь коммерческих банков Молдовы; они уже могут обрабатывать платежи в евро в соответствии с правилами европейской системы платежей.

Другие финансовые учреждения постепенно присоединятся к сети, расширяя доступ к модернизированным платежным услугам.

В 2024 году между Молдовой и странами SEPA было осуществлено примерно 830 тысяч платежей в евро на общую сумму 11,8 миллиарда евро.

На макроэкономическом уровне интеграция в Единую зону платежей в евро сэкономит Молдове около 20 миллионов евро в год, подсчитал ее Нацбанк.

Еще в 2022 году украинское правительство говорило о планах присоединиться к Единой зоне платежей в евро.

18 апреля 2025 года Кабмин одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен способствовать присоединению Украины к SEPA.

