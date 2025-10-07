Зеленський прийняв вірчі грамоти посла Данії у присутності данського міністра

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти посла Данії в Україні.

Про це він написав у себе в соцмережах, передає "Європейська правда".

У вівторок, 7 жовтня, Зеленський прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена, привітав із початком дипломатичної місії. Відомо, що Лунд-Сьоренсен прибув до Києва менше ніж тиждень тому.

Варто зазначити, що це відбулося за присутності міністра промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортена Бьодскова.

Вони говорили про продовження оборонної співпраці, участь данських компаній у відбудові України та розвиток спільних проєктів.

"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет. Це реальний внесок у нашу стійкість. Дякую Данії. Розраховуємо на продовження таких продуктивних відносин", – додав Зеленський.

6 жовтня міністр оборони Денис Шмигаль підписав із Данією Меморандумом про взаєморозуміння, за яким українські оборонні компанії запускатимуть нові спільні виробничі проєкти на території Данії.

У вересні писали, що український виробник зброї розпочне виготовлення твердого ракетного палива в Данії.