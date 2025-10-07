Зеленский принял верительные грамоты посла Дании в присутствии датского министра

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты посла Дании в Украине.

Об этом он написал у себя в соцсетях, передает "Европейская правда".

Во вторник, 7 октября, Зеленский принял верительные грамоты от нового посла Дании в Украине Томаса Лунд-Серенсена, поздравил с началом дипломатической миссии. Известно, что Лунд-Серенсен прибыл в Киев меньше недели назад.

В этот же день Зеленский встретился с министром промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортеном Бёдсковом.

Они говорили о продолжении оборонного сотрудничества, участии датских компаний в восстановлении Украины и развитии совместных проектов.

"Датская модель помогла увеличить производство наших дронов и ракет. Это реальный вклад в нашу устойчивость. Спасибо Дании. Рассчитываем на продолжение таких продуктивных отношений", – добавил Зеленский.

6 октября министр обороны Денис Шмыгаль подписал с Данией Меморандум о взаимопонимании, по которому украинские оборонные компании будут запускать новые совместные производственные проекты на территории Дании.

В сентябре писали, что украинский производитель оружия начнет изготовление твердого ракетного топлива в Дании.