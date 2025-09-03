Виробник ракет "Фламінго" вироблятиме тверде ракетне паливо в Данії

Український виробник зброї розпочне виготовлення твердого ракетного палива в Данії.

Про це повідомив у середу данський уряд, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Українська компанія Fire Point є виробником крилатих ракет великої дальності Flamingo – саме вона розпочне виробництво палива для ракет великої дальності в Данії.

Як зазначається, виробництво палива буде розташоване поблизу данської авіабази Скидструп, де базується флот винищувачів F-16 цієї країни.

За даними DR, старт виробництва заплановано на 1 грудня 2025 року. Це стане першим відомим випадком розміщення українського оборонного підприємства на території королівства.

"Це допомога Україні в її боротьбі за безпеку, власну незалежність і, що не менш важливо, можливість жити в мирі", – заявив журналістам міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Наприкінці серпня писали, що Данія у найближчі тижні запросить до запуску виробництва на своїй території першу компанію українського оборонно-промислового комплексу, а до кінця 2025 року таких стане ще більше.

На початку липня Поульсен прогнозував, що реалізація ідеї з виробництвом української зброї на території Данії почнеться восени. Угоду про це підписали на полях саміту НАТО 24 червня.