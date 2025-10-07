Федерація роботодавців України посилює позицію бізнесу на шляху до ЄС

Федерація роботодавців України окреслила перелік питань, напрацювання та пропозиції, які зараз стоять на порядку денному українського бізнесу на шляху до спільного ринку з ЄС. Саме цьому була присвячена зустріч бізнес-активу ФРУ із Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Торговим представником України Тарасом Качкою.

Тарас Качка розповів про стан справ і роботу, яка зараз проводиться Урядом України в напрямку Євроінтеграції.

Зустріч відбулася на виробничих потужностях підприємства – компанії Farmak, яка цього року святкує своє 100-річчя та є одним з найбільших та найстаріших фармацевтичних виробництв в Україні.

Євроінтеграція в дії: бізнес і влада координують зусилля

Участь у зустрічі офлайн та онлайн взяли близько 100 представників провідних українських компаній – від машинобудування до фармацевтики.

Такий формат, коли бізнес спілкується з урядом безпосередньо на виробництві, став для ФРУ сталою практикою діалогу між підприємцями та владою.

У фокусі обговорення – оновлення торговельних відносин України з ЄС, США та Великою Британією, результати скринінгу українського законодавства на відповідність нормам ЄС, перспективи укладення Угоди АССА (про взаємне визнання оцінки відповідності продукції), а також імплементація європейських регламентів – зокрема CBAM та EUDR.

"Маємо втілити Національну програму адаптації законодавства до вимог ЄС. Але вже на старті Україна потребує консенсусу між державою, громадськістю та бізнесом", – наголосив Тарас Качка.

Він зазначив, що тема торгівлі з Європою є безмежною, наразі вже 60% українського експорту йде до ЄС, а головним завданням нині є не лише збереження цих позицій, а й збільшення частки продукції з високою доданою вартістю, переходячи від сировинного експорту до продукції складного виробництва.

Тарифна лібералізація

Цієї осені слід максимально присвятити час діалогу між Урядом і виробниками для напрацювання консолідованої позиції влади і бізнесу щодо процесу євроінтеграції. Адже європейські інституції теж готують певні напрацювання. У жовтні заплановано проведення Ради асоціації Україна – ЄС, яка має делегувати Комітету асоціації у торговельному складі переглянути тарифні квоти для українського експорту аграрної продукції.

CBAM – ключовий виклик для українських експортерів

Окрему увагу під час зустрічі приділили вуглецевому коригуючому механізму CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), який ЄС поступово запроваджує для імпорту продукції з високим рівнем викидів CO₂. Цей механізм уже впливає на українських експортерів металургії, хімії, цементу та інших енергоємних галузей.

Під час зустрічі мова йшла і про те, що Європейський Союз потенційно розглядає можливість відтермінування введення в повноцінну дію механізму СВАМ, а саме сплати відповідного екологічного податку. Адже сьогодні компанії лише декларують викиди, що відбуваються в процесі виробництва продукції, яка підпадає під дію СВАМ.

Федерація роботодавців послідовно виступає за застосування норми про форс-мажор для України.

Як Федерація роботодавців акумулює позицію бізнесу

ФРУ продовжує активну роботу над впровадженням в Україні необхідного законодавства, наприклад такого, як EUDR, технічних регламентів, а також продовжує відстоювати позицію щодо відкладення СВАМ для України.

Такі зустрічі і співпраця мають стати практичним інструментом для подальших консультацій із Урядом та Європейськими інституціями.

Федерація роботодавців України є активним учасником у процесі вступу до ЄС, представляючи інтереси бізнесу та формуючи зміст переговорної позиції держави.

Раніше ФРУ презентувала у Європарламенті стратегічне дослідження, що визначає виклики, ризики та можливості для українських компаній у процесі євроінтеграції. До опитування увійшли підприємства з понад 40 галузей економіки, тож документ відображає узгоджену позицію українського бізнесу.

Також наприкінці зустрічі дійшли згоди підготувати протокол, в якому ФРУ акумулює побажання до української влади від українського бізнесу і виробників. Ці пропозиції мають стати основою реальних кроків, необхідних для захисту та представлення інтересів українських компаній з метою їх інтеграції у європейський ринок.

Нагадаємо, що для координації цієї роботи Федерація створила Комітет з європейської інтеграції під керівництвом Михайла Бно-Айріяна, який координує торговельно-економічне співробітництво з ЄС і супроводжує адаптацію європейського законодавства в Україні.