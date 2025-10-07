Глава МЗС Норвегії побачив покращення діалогу між Європою і США

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде під час візиту до США у вівторок сказав про покращення діалогу між західними союзниками по обидва боки Атлантики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Ейде вважає, що США та Європа зараз частіше говорять єдиною мовою, коли йдеться про важливість НАТО та підтримку України

"Важливо, щоб ми в НАТО були єдині у підтримці України, і я мушу сказати, що за останні місяці ситуація покращилася в плані діалогу між США та Європою", – сказав він.

Очільник норвезького МЗС також назвав важливою подальшу участь США у підтриманні Альянсу та допомозі Україні.

"Світ, в якому перемагає світогляд Путіна, згідно з яким можна фактично захоплювати інші країни силою, є поганим світом для нас усіх", – додав міністр.

Нагадаємо, європейські союзники раніше публічно відзначили зміну риторики Дональда президента США Дональда Трампа щодо російської війни проти України.

Читайте також: Нова реальність для Європи: яким буде світ з війною, але без допомоги США.