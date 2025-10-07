Глава МИД Норвегии увидел улучшение диалога между Европой и США

Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде во время визита в США во вторник сказал об улучшении диалога между западными союзниками по обе стороны Атлантики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Эйде считает, что США и Европа сейчас чаще говорят на одном языке, когда речь идет о важности НАТО и поддержке Украины

"Важно, чтобы мы в НАТО были едины в поддержке Украины, и я должен сказать, что за последние месяцы ситуация улучшилась в плане диалога между США и Европой", – сказал он.

Глава норвежского МИД также назвал важным дальнейшее участие США в поддержке Альянса и помощи Украине.

"Мир, в котором побеждает мировоззрение Путина, согласно которому можно фактически захватывать другие страны силой, является плохим миром для всех нас", – добавил министр.

Напомним, европейские союзники ранее публично отметили изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении российской войны против Украины.

Читайте также: Новая реальность для Европы: каким будет мир с войной, но без помощи США.