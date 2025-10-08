Молдова одобрила военную стратегию: в приоритете ПВО и кибербезопасность
Правительство Молдовы в среду одобрило военную стратегию на 2025-2035 годы, которая определяет направления развития национальной оборонной системы и устанавливает приоритеты модернизации Вооруженных сил.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.
Новая военная стратегия Молдовы, как сообщается, направлена на укрепление потенциала противовоздушной обороны, усиление кибербезопасности и улучшение военной подготовки для реагирования на новые вызовы в сфере безопасности.
Глава молдавского Минобороны Анатолий Носатый сказал, что стратегия направлена на "превращение вооруженных сил в современную, профессиональную, оснащенную и обученную военную институцию, способную защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность государства".
Он отметил, что цели документа охватывают модернизацию и стандартизацию армии, повышение взаимодействия с внешними партнерами и интеграцию в европейскую архитектуру безопасности.
На внешнем уровне стратегия предусматривает расширение сотрудничества Молдовы с Европейским Союзом и другими международными партнерами путем приведения в соответствие со стандартами обороны и безопасности.
Предыдущая военная стратегия была принята в Молдове в 2018 году.
В декабре 2024 года парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россия определяется как ключевой фактор угрозы.
До этого в Молдове приняли закон о возможности проверки на полиграфе желающих поступить на военную службу по контракту и действующих военнослужащих, которые по должности имеют доступ к важной информации.