В Австрії відсторонили співробітника держбезпеки, підозрюваного у співпраці з ісламістами

Співробітника австрійської поліції, приписаного до Управління державної безпеки та розвідки (DSN), відсторонили від роботи після повідомлень про можливу співпрацю з ісламістськими групами.

Відсторонений співробітник працював у DSN кілька місяців, протягом яких неодноразово надсилав запити, повʼязані з діяльністю ісламістського угруповання "Брати-мусульмани".

У Міністерстві внутрішніх справ Австрії уточнили, що чоловік не мав жодного стосунку до справ, інформацію про які просив. Це викликало підозру, що інформація про розслідування могла бути передана ісламістам.

Співробітник DSN наразі перебуває під слідством за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Його відсторонили на час розслідування і допитали. Також правоохоронці здійснили обшук за його місцем проживання і вилучили потенційні докази.

"Брати-мусульмани" – ісламістське угруповання. Засноване в Єгипті, зараз воно має філії в багатьох країнах і вважається дуже впливовим. Серед "Братів-мусульман" існують помірковані течії, але палестинська терористична організація ХАМАС також вийшла з нього.

Раніше повідомлялось, що австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

ЗМІ раніше писали, що західні країни стурбовані активністю російських шпигунів в Австрії, де вони формально нічого не порушують, доки не діють безпосередньо проти Австрії.