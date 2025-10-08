В Австрии отстранили сотрудника госбезопасности, подозреваемого в сотрудничестве с исламистами

Сотрудника австрийской полиции, приписанного к Управлению государственной безопасности и разведки (DSN), отстранили от работы после сообщений о возможном сотрудничестве с исламистскими группами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Отстраненный сотрудник работал в DSN несколько месяцев, в течение которых неоднократно направлял запросы, связанные с деятельностью исламистской группировки "Братья-мусульмане".

В Министерстве внутренних дел Австрии уточнили, что мужчина не имел никакого отношения к делам, информацию о которых запрашивал. Это вызвало подозрение, что информация о расследовании могла быть передана исламистам.

Сотрудник DSN в настоящее время находится под следствием по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Его отстранили на время расследования и допросили. Также правоохранители провели обыск по месту его жительства и изъяли потенциальные доказательства.

"Братья-мусульмане" – исламистская группировка. Основанная в Египте, сейчас она имеет филиалы во многих странах и считается очень влиятельной. Среди "Братьев-мусульман" существуют умеренные течения, но палестинская террористическая организация ХАМАС также вышла из нее.

Ранее сообщалось, что австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из руководителей по подозрению в шпионаже в пользу России.

СМИ ранее писали, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии.