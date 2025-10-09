У Бельгії затримали трьох підозрюваних у плануванні вбивства премʼєра

У місті Дерне на півночі Бельгії в четвер затримали трьох чоловіків за підозрою в підготовці убивства премʼєр-міністра Барта Де Вевера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

На пресконференції у четвер федеральна прокурорка Антверпена Анн Франсен сказала, що правоохоронці затримали трьох підозрюваних 2001, 2002 і 2007 року народження у межах розслідування спроби терористичного вбивства.

"Є ознаки того, що вони мали намір здійснити терористичний акт, натхненний джихадом, спрямований проти політиків", – сказала вона.

За інформацією VRT з "надійного джерела", йшлося про замах на прем'єр-міністра Барта Де Вевера.

Під час обшуку в будинку одного з підозрюваних федеральна поліція виявила саморобний вибуховий пристрій і "пакетик зі сталевими кульками".

У другого підозрюваного було знайдено 3D-принтер – ймовірно, для виготовлення деталей для теракту. Також слідство виявило ознаки того, що підозрювані хотіли використовувати дрон для "перенесення вантажу".

Двох підозрюваних уже допитала поліція Антверпена, завтра вони з'являться перед слідчим суддею. Третій підозрюваний був звільнений протягом дня.

Нагадаємо, у травні 2025 року польська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який планував допомогти російській зовнішній розвідці підготувати замах на президента України Володимира Зеленського.

У 2024 році у Словаччині скоїли замах на премʼєр-міністра Роберта Фіцо після виїзного засідання уряду в місті Гандлова.