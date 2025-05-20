У Польщі передали в суд звинувачення у справі замаху на Зеленського

Польська прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти чоловіка, який планував допомогти російській зовнішній розвідці підготувати замах на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила у вівторок, 20 травня, прокуратура Польщі, пише "Європейська правда".

Чоловік, ідентифікований як Павел К., був заарештований у квітні 2024 року у результаті співпраці правоохоронних органів з Польщі та України.

У вівторок, 20 травня, прокурор Мазовецького відділення Департаменту з питань організованої злочинності та корупції у Варшаві подав до Окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти Павла К.

Його обвинувачують у вчиненні злочину, що полягає у заявленій "готовності діяти на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща".

За даними слідства, чоловік заявив про готовність співпрацювати з воєнною розвідкою Російської Федерації та встановив контакти з росіянами, безпосередньо залученими до війни проти України.

"Ці дії мали допомогти, зокрема, російським спецслужбам у плануванні можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського", – йдеться в заяві прокуратури.

За словами прокурорів, завдання Павела К. полягали у зборі та наданні інформації про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка на південному сході Польщі.

Дії, в яких звинувачують Павла К., караються позбавленням волі на строк до 8 років.

Затримання Павела К. коментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.