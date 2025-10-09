В Бельгии задержали трех подозреваемых в планировании убийства премьера

В городе Дерне на севере Бельгии в четверг задержали трех мужчин по подозрению в подготовке убийства премьер-министра Барта Де Вевера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

На пресс-конференции в четверг федеральный прокурор Антверпена Анн Франсен сказала, что правоохранители задержали трех подозреваемых 2001, 2002 и 2007 года рождения в рамках расследования попытки террористического убийства.

"Есть признаки того, что они намеревались совершить террористический акт, вдохновленный джихадом, направленный против политиков", – сказала она.

По информации VRT из "надежного источника", речь шла о покушении на премьер-министра Барта Де Вевера.

Во время обыска в доме одного из подозреваемых федеральная полиция обнаружила самодельное взрывное устройство и "пакетик со стальными шариками".

У второго подозреваемого был найден 3D-принтер – вероятно, для изготовления деталей для теракта. Также следствие обнаружило признаки того, что подозреваемые хотели использовать дрон для "переноса груза".

Двоих подозреваемых уже допросила полиция Антверпена, завтра они предстанут перед следственным судьей. Третий подозреваемый был освобожден в течение дня.

Напомним, в мае 2025 года польская прокуратура передала в суд обвинительный акт против мужчины, который планировал помочь российской внешней разведке подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

В 2024 году в Словакии совершили покушение на премьер-министра Роберта Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова.