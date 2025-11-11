Навіщо Орбан рятує польського опозиціонера і які наслідки це матиме

Угорський прем'єр Віктор Орбан не вперше рятує від ув'язнення польських політиків – представників попередньої влади.

Притулок він надав і одіозному колишньому міністру юстиції Збігневу Зьобро, який протягом майже десятиліття був ключовою фігурою трансформації польської судової системи.

Для Орбана це рішення стало можливістю прислужитися польській опозиції.

В надії, що вона ще повернеться до влади і не забуде цієї допомоги.

А для прем’єра Польщі Дональда Туска та президента Кароля Навроцького цей конфлікт став тестом.

Про те, чому справа Збігнева Зьобро – це не просто історія про одного політика, читайте в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського В гостях у Орбана: як Угорщина стала притулком для розшукуваних політиків з Польщі. Далі – стислий її виклад.

7 листопада польський Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив рішення щодо затримання і арешту Збігнева Зьобро.

А дещо раніше Сейм проголосував за зняття з колишнього міністра юстиції депутатського імунітету, причому голосування відбувалося окремо по кожному із 26 обвинувачень, висунутим Національною прокуратурою.

Саме ці 26 пунктів формують ядро звинувачень.

За версією слідства, кошти Фонду справедливості розподілялися не за потребою (для підтримки жертв і свідків злочинів та допомоги тим, хто повертається з місць позбавлення волі), а за політичним принципом. Адже вибрані організації отримували фінансування в обмін на лояльність, а чиновники – наказ згори, як діяти.

Важливим фактором у цій історії є те, що в центрі справи – ціла група осіб, пов’язаних зі Збігневим Зьобро.

Серед них – колишні заступники міністра Марчин Романовський та Міхал Вось.

Показово, що Романовський нині переховується в Угорщині – саме там, де, за повідомленнями, перебуває і сам Зьобро, який 30 жовтня провів зустріч із прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Вже опісля голосування у Сеймі Зьобро зазначив, що "не дозволить заткнути собі рота" та пообіцяв вживати як юридичних, так і політичних кроків у відповідь на дії польської влади.

Він заперечив твердження про "втечу з країни", стверджуючи, що опинився в Угорщині заздалегідь і відкрито, а початок процедури зняття імунітету назвав політично вмотивованим та "спрямованим на дискредитацію".

Колишній міністр публічно звинуватив прем’єра Польщі Дональда Туска в політизації правосуддя.

Справа Збігнева Зьобро – це не просто історія про одного політика. Вона зачіпає основу того, як попередній уряд Польщі від партії "Право і справедливість" будував свою владу.

Зьобро був не рядовим міністром: він став обличчям і автором підходу, який мав перебудувати судову систему.

Тому удар по ньому сприймається всередині партії не як юридична справа, а як удар по самому сенсу їхнього політичного проєкту.

Для нинішнього уряду Дональда Туска ця справа є способом продемонструвати відновлення незалежності судових інституцій та дистанціювання від періоду, коли прокуратура була політично підпорядкована.

Для президента – ризик послаблення позицій консервативного електорального табору.

Тому навколо процесу, схоже, формується боротьба за інтерпретацію: чи йдеться про відновлення верховенства права, чи про політичне переслідування ключових діячів попередньої влади.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського В гостях у Орбана: як Угорщина стала притулком для розшукуваних політиків з Польщі.