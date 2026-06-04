ЗМІ з’ясували, що може спонукати Трампа відновити бойові дії проти Ірану 

Президент США Дональд Трамп може відновити повноцінні військові дії проти Ірану, якщо той завдасть смертельного удару по американських військових.

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Трамп повідомив своїм помічникам, що розгляне можливість скасування режиму припинення вогню з Іраном, якщо Тегеран завдасть удару, який призведе до загибелі американських військових, заявили офіційні особи США.

Джерела наполягають на тому, що кількамісячне перемир’я залишається чинним попри постійні серії взаємних авіаударів.

Небажання американського президента відновлювати війну говорить про те, що він, ймовірно, готовий терпіти менші спалахи атак протягом тижнів або навіть місяців, щоб уникнути ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Цього тижня США та Іран обмінялися найзапеклішими ударами з моменту набрання чинності припинення вогню на початку квітня, внаслідок чого Тегеран обстріляв ракетами та безпілотниками американські бази в регіоні та міжнародний аеропорт Кувейту. В результаті атак одна людина загинула.

Державний секретар Марко Рубіо назвав удари "око за око" суто оборонними за своїм характером, заперечивши, що йдеться про відновлення війни.

"Це відбувається у відповідь на дії Ірану. Якщо вони не стрілятимуть по цих кораблях, ми не стрілятимемо, але ми повинні відповісти", – сказав Рубіо на слуханнях у Палаті представників у середу.

Посилення атак відбувається на тлі постійних заяв від американських посадовців та самого Трампа про те, що Вашингтон наближається до укладення мирної угоди з Тегераном.

У вівторок президент США заперечив повідомлення про призупинення переговорів між сторонами, заявивши, що вони тривають "безперервно".

Трамп також заявив, що Іран погодився з вимогою Вашингтона не створювати ядерну зброю.