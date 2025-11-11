Зачем Орбан спасает польского оппозиционера и какие последствия это будет иметь

Венгерский премьер Виктор Орбан не впервые спасает от тюремного заключения польских политиков – представителей прежней власти.

Убежище он предоставил и одиозному бывшему министру юстиции Збигневу Зёбро, который на протяжении почти десятилетия был ключевой фигурой трансформации польской судебной системы.

Для Орбана это решение стало возможностью прислужиться польской оппозиции. В надежде, что она еще вернется к власти и не забудет эту помощь.

А для премьера Польши Дональда Туска и президента Кароля Навроцкого этот конфликт стал тестом.

О том, почему дело Збигнева Зёбро – это не просто история об одном политике, читайте в статье кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского В гостях у Орбана: как Венгрия стала убежищем для беглых политиков из Польши. Далее – краткое изложение статьи.

7 ноября польский Сейм (нижняя палата парламента) принял решение о задержании и аресте Збигнева Зёбро.

А несколько ранее Сейм проголосовал за снятие с бывшего министра юстиции депутатской неприкосновенности, причем голосование проходило отдельно по каждому из 26 обвинений, выдвинутых Национальной прокуратурой.

Именно эти 26 пунктов составляют ядро обвинений.

По версии следствия, средства Фонда справедливости распределялись не по необходимости (для поддержки жертв и свидетелей преступлений и помощи тем, кто возвращается из мест лишения свободы), а по политическому принципу. Ведь выбранные организации получали финансирование в обмен на лояльность, а чиновники – приказ сверху, как действовать.

Важным фактором в этой истории является то, что в центре дела – целая группа лиц, связанных со Збигневом Зёбро.

Среди них – бывшие заместители министра Марчин Романовский и Михал Вось.

Показательно, что Романовский сейчас скрывается в Венгрии – именно там, где, по сообщениям, находится и сам Зёбро, который 30 октября провел встречу с премьер-министром Виктором Орбаном.

Уже после голосования в Сейме Зёбро отметил, что "не позволит заткнуть себе рот" и пообещал принять как юридические, так и политические меры в ответ на действия польских властей.

Он опроверг утверждение о "бегстве из страны", заявив, что оказался в Венгрии заранее и открыто, а начало процедуры снятия иммунитета назвал политически мотивированным и "направленным на дискредитацию".

Бывший министр публично обвинил премьера Польши Дональда Туска в политизации правосудия.

Дело Збигнева Зёбро – это не просто история об одном политике. Оно затрагивает основу того, как предыдущее правительство Польши от партии "Право и справедливость" строило свою власть.

Зёбро был не рядовым министром: он стал лицом и автором подхода, который должен был перестроить судебную систему.

Поэтому удар по нему воспринимается внутри партии не как юридическое дело, а как удар по самому смыслу их политического проекта.

Для нынешнего правительства Дональда Туска это дело является способом продемонстрировать восстановление независимости судебных институтов и дистанцирование от периода, когда прокуратура была политически подчинена.

Для президента – риск ослабления позиций консервативного электорального лагеря.

Поэтому вокруг процесса, похоже, формируется борьба за интерпретацию: речь идет о восстановлении верховенства права или о политическом преследовании ключевых деятелей прежней власти.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского В гостях у Орбана: как Венгрия стала убежищем для беглых политиков из Польши.