Уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до понад 11,5 мільярдів євро наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Відповідне положення передбачене у поданні Міністерства фінансів для остаточного обговорення проєкту бюджету на 2026 рік у Бюджетному комітеті.

Минулого тижня урядові джерела повідомили, що додаткові гроші призначені на артилерію, безпілотники та бронетехніку, а також на заміну двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Бюджетний комітет Бундестагу збереться в четвер на так звану фінальну сесію, щоб внести останні штрихи в проєкт бюджету на 2026 рік.

Як повідомлялося, в оточенні німецького канцлера Фрідріха Мерца вважають, що зможуть впоратися з закликами опозиції припинити підтримку України на тлі даних слідчих про причетність України до підриву газопроводів "Північного потоку".

Нагадаємо, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного.