ЗМІ: Німеччина хоче збільшити допомогу Україні до понад 11,5 млрд євро наступного року
Уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до понад 11,5 мільярдів євро наступного року.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.
Відповідне положення передбачене у поданні Міністерства фінансів для остаточного обговорення проєкту бюджету на 2026 рік у Бюджетному комітеті.
Минулого тижня урядові джерела повідомили, що додаткові гроші призначені на артилерію, безпілотники та бронетехніку, а також на заміну двох зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Бюджетний комітет Бундестагу збереться в четвер на так звану фінальну сесію, щоб внести останні штрихи в проєкт бюджету на 2026 рік.
Як повідомлялося, в оточенні німецького канцлера Фрідріха Мерца вважають, що зможуть впоратися з закликами опозиції припинити підтримку України на тлі даних слідчих про причетність України до підриву газопроводів "Північного потоку".
Нагадаємо, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного.