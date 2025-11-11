СМИ: Германия хочет увеличить помощь Украине более чем до 11,5 млрд евро в следующем году

Правительство Германии хочет увеличить поддержку Украины для защиты от российской агрессии до более 11,5 млрд евро в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Соответствующее положение предусмотрено в представлении Министерства финансов для окончательного обсуждения проекта бюджета на 2026 год в Бюджетном комитете.

На прошлой неделе правительственные источники сообщили, что дополнительные деньги предназначены на артиллерию, беспилотники и бронетехнику, а также на замену двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Бюджетный комитет Бундестага соберется в четверг на так называемую финальную сессию, чтобы внести последние штрихи в проект бюджета на 2026 год.

Как сообщалось, в окружении немецкого канцлера Фридриха Мерца считают, что смогут справиться с призывами оппозиции прекратить поддержку Украины на фоне данных следователей о причастности Украины к подрыву газопроводов "Северного потока".

Напомним, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали газопроводы "Северного потока" в Балтийском море, действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего Валерия Залужного.