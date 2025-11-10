В оточенні німецького канцлера Фрідріха Мерца вважають, що зможуть впоратися з закликами опозиції припинити підтримку України на тлі даних слідчих про причетність України до підриву газопроводів "Північного потоку"

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

До грудня італійські судді вирішать, чи екстрадувати українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві,до Німеччини.

Видання зазначає, що будь-яке судове слухання, схоже, ще більше загострить відносини між Україною та Німеччиною, найбільшим фінансовим донором Києва і постачальником найбільш затребуваного військового обладнання, особливо систем протиповітряної оборони.

Політичний тиск також посилюється на німецького лідера, канцлера Фрідріха Мерца, хоча наближені до нього люди заявили, що вони зможуть впоратися з наслідками всередині країни, незважаючи на спроби опозиції припинити фінансування України.

За їхніми словами, німецька громадськість вже звикла до думки, що за атакою стоїть Київ, у тому числі завдяки публікаціям у The Wall Street Journal.

Втім, високопосадовці припускають, що Німеччині було б легше зорієнтуватися в дипломатичних наслідках вибухів, якби детективи не побудували справу проти України настільки ефективно.

Як повідомлялося, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного.

Наприкінці жовтня суд Болоньї постановив екстрадувати українця до Німеччини на вимогу місцевої прокуратури. Захист подав апеляцію до Верховного суду, який повинен винести рішення протягом місяця.

Після цього наприкінці листопада Кузнєцов оголосив голодування.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про різке погіршення стану здоров'я Сергія Кузнєцова, який перебуває під вартою в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".