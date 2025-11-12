У Брюсселі презентували "Щит демократії" для боротьби з дезінформацією з Росії

Колегія Європейської комісії затвердила проєкт "Європейський щит демократії", що боротиметься з гібридними загрозами та інформаційними фейками Росії, та Стратегію ЄС для громадянського суспільства, яка передбачає до 9 млрд євро додаткового фінансування для незалежних медіа, громадянських ініціатив та креативних індустрій до 2034 року.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя у середу, 12 листопада.

"Європейський щит демократії" і Стратегія для громадянського суспільства, схвалені Єврокомісією, мають на меті боротьбу з гібридними загрозами та інформаційними фейками з боку Росії.

"Наша демократія перебуває під тиском і під атакою. Незабаром виповниться чотири роки відтоді, як Росія розпочала свою повномасштабну агресивну війну проти України. І ще довше – відтоді, як вона почала цілеспрямовано атакувати Європейський Союз через гібридні атаки, маніпуляції інформацією та втручання", – заявила журналістам виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен, презентуючи "Щит демократії" журналістам в Брюсселі.

За її словами, "Європейський щит демократії" матиме три компоненти: захист інформаційного простору ЄС, зміцнення демократичних інституцій та посилення стійкості суспільства.

Щодо захисту інформації в онлайн-просторі, метою інструменту є швидка та скоординована реакція на масштабні та потенційно транскордонні інформаційні операції.

Напрямок зміцнення демократичних інституцій зосереджується на забезпеченні вільних і чесних виборів, а також вільних і незалежних медіа – причому для незалежних медіа, громадянського суспільства та креативних індустрій передбачається додаткова фінансова підтримка з бюджету ЄС на загальну суму до 9 млрд євро (програма Agora EU) на період до 2034 року

Третій компонент "Щита" присвячений зміцненню стійкості суспільства, щоб громадяни могли повною мірою відігравати свою роль у демократії.

"Це означає інвестування в медіаграмотність, особливо серед молоді, щоб навчити їх розпізнавати надійні джерела та орієнтуватися в інформаційному середовищі", – наголосила Вірккунен.

"Сьогодні ми також ухвалили нову Стратегію ЄС для громадянського суспільства, яка доповнить Європейський щит демократії... Ця стратегія забезпечить скоординовану та ефективну підтримку і захист організацій громадянського суспільства по всьому ЄС", – повідомила єврокомісарка.

У рамках Стратегії до 2026 року буде створено нову Платформу громадянського суспільства, яка має посилити діалог щодо захисту та просування цінностей ЄС.

Також буде створено онлайн-центр знань про громадянський простір (Knowledge Hub on Civic Space), щоб полегшити доступ до наявних проєктів і інструментів, зокрема до чинних заходів захисту.

У пропозиції щодо нового багаторічного фінансового рамкового періоду (MFF) Єврокомісія запропонувала суттєво збільшити фінансову підтримку організацій громадянського суспільства.

Крім того, Єврокомісія планує запровадити заходи, які сприятимуть доступу до різних джерел фінансування, створюючи тісніші зв’язки з приватними донорами та спільнотами, що надають юридичну допомогу pro bono.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія планує створити Європейський центр демократичної стійкості – органи для протидії маніпуляціям інформацією та дезінформації з боку Росії та інших авторитарних режимів.

Євросоюз постійно є обʼєктом інформаційних операцій Росії, наприклад операції "Двійник", у межах якої були створені копії відомих офіційних сайтів та ЗМІ для поширення дезінформації.