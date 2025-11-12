В Брюсселе представили "Щит демократии" для борьбы с дезинформацией из России

Коллегия Европейской комиссии утвердила проект "Европейский щит демократии", который будет бороться с гибридными угрозами и информационными фейками России, а также Стратегию ЕС для гражданского общества, предусматривающую до 9 миллиардов евро дополнительного финансирования для независимых СМИ, гражданских инициатив и креативных индустрий.

Об этом сообщает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя в среду, 12 ноября.

"Европейский щит демократии" и Стратегия для гражданского общества, утверждённые Еврокомиссией 12 ноября, направлены на борьбу с гибридными угрозами и информационными фейками со стороны России.

"Наша демократия находится под давлением и под атакой. Скоро исполнится четыре года с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессивную войну против Украины. И ещё дольше – с тех пор, как она начала целенаправленно атаковать Европейский Союз через гибридные атаки, манипуляции информацией и вмешательство", – заявила журналистам исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен, представляя "Щит демократии" журналистам в Брюсселе.

По её словам, "Европейский щит демократии" будет состоять из трёх компонентов: защиты информационного пространства ЕС, укрепления демократических институтов и повышения устойчивости общества.

В части защиты информации в онлайн-пространстве цель инструмента – быстрая и скоординированная реакция на масштабные и потенциально трансграничные информационные операции.

Направление укрепления демократических институтов сосредоточено на обеспечении свободных и честных выборов, а также свободных и независимых СМИ – при этом для независимых СМИ, гражданского общества и креативных индустрий предусмотрена дополнительная финансовая поддержка из бюджета ЕС на общую сумму до 9 миллиардов евро (программа Agora EU).

Третий компонент "Щита" посвящён укреплению устойчивости общества, чтобы граждане могли в полной мере играть свою роль в демократии.

"Это означает инвестиции в медиаграмотность, особенно среди молодёжи, чтобы научить их распознавать надёжные источники и ориентироваться в информационной среде", – подчеркнула Вирккунен.

"Сегодня мы также приняли новую Стратегию ЕС для гражданского общества, которая дополнит Европейский щит демократии... Эта стратегия обеспечит скоординированную и эффективную поддержку и защиту организаций гражданского общества по всему ЕС", – сообщила еврокомиссар.

В рамках Стратегии к 2026 году будет создана новая Платформа гражданского общества, которая должна усилить диалог по защите и продвижению ценностей ЕС.

Также будет создан онлайн-центр знаний о гражданском пространстве (Knowledge Hub on Civic Space), чтобы облегчить доступ к существующим проектам и инструментам, включая действующие меры защиты.

В предложении относительно нового многолетнего финансового рамочного периода (MFF) Еврокомиссия предложила существенно увеличить финансовую поддержку организаций гражданского общества.

Кроме того, Еврокомиссия планирует ввести меры, которые будут способствовать доступу к различным источникам финансирования, создавая более тесные связи с частными донорами и сообществами, предоставляющими юридическую помощь pro bono.

Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия планирует создать Европейский центр демократической устойчивости – орган для противодействия манипуляциям информацией и дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

Евросоюз постоянно является объектом информационных операций России, например, операции "Двойник", в рамках которой были созданы копии известных официальных сайтов и СМИ для распространения дезинформации.