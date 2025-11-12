У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для України, але не буде використовувати для цього свій суверенний фонд.

Як пише "Європейська правда", про це в інтервʼю NRK повідомив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, Норвегія, яка не є членом ЄС, вже робить значні фінансові внески на користь України і також може потенційно взяти участь у планах ЄС щодо кредиту, але не надаватиме гарантій самостійно.

"Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму, 1,6 трильйона норвезьких крон (159 млрд доларів), але це не варіант", – сказав він.

Глава норвезького Мінфіну додав, що рішення буде ухвалене з огляду на те, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту.

Міністри фінансів країн ЄС у четвер мають обговорити способи надання Україні 130-140 млрд євро шляхом використання заморожених російських активів.

Бельгія, де розташована компанія Euroclear, яка зберігає більшу частину російських активів, виступила проти ідеї використання заморожених коштів, побоюючись судових позовів з боку Москви.

Щоб вийти з глухого кута, деякі члени парламенту Норвегії запропонували, щоб суверенний фонд країни – найбільший у світі з активами понад 2 трлн доларів – надав гарантію, яка покривала б потенційну юридичну відповідальність.

Раніше в ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.